Nuova sede della Croce Rossa ad Agnone nei locali messi a disposizione dal Comune

Ad Agnone è stata inaugurata la nuova sede della Croce Rossa Italiana, un presidio che rafforza la presenza dell’associazione sul territorio e migliora la capacità di risposta alle esigenze della comunità. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco…

Ad Agnone è stata inaugurata la nuova sede della Croce Rossa Italiana, un presidio che rafforza la presenza dell’associazione sul territorio e migliora la capacità di risposta alle esigenze della comunità. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Daniele Saia, il presidente del Comitato Cri di Isernia Fabio Rea, il presidente regionale della Croce Rossa Giuseppe Mastromonaco e numerosi volontari.

Il primo cittadino ha rivolto un sentito ringraziamento ai volontari per l’impegno quotidiano al servizio della popolazione, sottolineando il valore sociale e sanitario dell’attività svolta. La nuova sede trova spazio in alcuni locali comunali situati accanto al municipio, concessi gratuitamente in comodato d’uso dal Comune. Un segnale concreto di collaborazione istituzionale a sostegno del volontariato.

Nel corso dell’inaugurazione sono state presentate anche diverse attrezzature donate da imprenditori del territorio per potenziare l’operatività della Croce Rossa, soprattutto in vista delle possibili emergenze della stagione invernale. Tra queste una speciale sedia sanitaria cingolata per il trasporto sulle scale, uno zaino di primo soccorso, un telefono cellulare di servizio e una stufa elettrica destinata alla sede.

Grande soddisfazione è stata espressa da tutti i presenti per l’apertura del nuovo presidio, considerato un importante punto di riferimento per l’assistenza sanitaria nell’area altomolisana.