Dissesto a Castiglione: sopralluogo dell’assessore Magnacca e del capo della Protezione civile regionale Scelli

Questo pomeriggio, senza alcun preavviso alla stampa locale forse per non avere tra i piedi giornalisti scomodi e non allineati, l’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, Maurizio Scelli, il capo Dipartimento della Protezione Civile della Regione Abruzzo, e la sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma, hanno effettuato un sopralluogo alle zone maggiormente colpite dai movimenti franosi negli ultimi mesi.
In particolare l’attenzione si è concentrata sul vasto movimento franoso alle porte del paese, nei pressi della zona artigianale, in via Kennedy. «Sono stati esaminati e forniti ai tecnici di Sogesid, la società incaricata a eseguire i lavori, tutti gli elementi da valutare per decidere il da farsi adottando le soluzioni più rapide ed efficaci nel più breve tempo possibile» comunicano all’esito del sopralluogo.
Successivamente la delegazione tecnico-politica si è portata anche all’imbocco del viadotto sul Sente, chiuso dalle ore 13 del 18 settembre del 2018. Presenti anche i tecnici della Provincia di Chieti.
«Un sincero ringraziamento a Maurizio Scelli per la disponibilità e la presenza nel territorio quale responsabile del coordinamento delle attività per le emergenze in Abruzzo» ha dichiarato l’assessore Magnacca.