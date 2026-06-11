Dissesto a Castiglione: sopralluogo dell’assessore Magnacca e del capo della Protezione civile regionale Scelli

Questo pomeriggio, senza alcun preavviso alla stampa locale forse per non avere tra i piedi giornalisti scomodi e non allineati, l'assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, Maurizio Scelli, il capo Dipartimento della Protezione Civile della Regione Abruzzo,…

Questo pomeriggio, senza alcun preavviso alla stampa locale forse per non avere tra i piedi giornalisti scomodi e non allineati, l’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, Maurizio Scelli, il capo Dipartimento della Protezione Civile della Regione Abruzzo, e la sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma, hanno effettuato un sopralluogo alle zone maggiormente colpite dai movimenti franosi negli ultimi mesi.

In particolare l’attenzione si è concentrata sul vasto movimento franoso alle porte del paese, nei pressi della zona artigianale, in via Kennedy. «Sono stati esaminati e forniti ai tecnici di Sogesid, la società incaricata a eseguire i lavori, tutti gli elementi da valutare per decidere il da farsi adottando le soluzioni più rapide ed efficaci nel più breve tempo possibile» comunicano all’esito del sopralluogo.

Successivamente la delegazione tecnico-politica si è portata anche all’imbocco del viadotto sul Sente, chiuso dalle ore 13 del 18 settembre del 2018. Presenti anche i tecnici della Provincia di Chieti.



«Un sincero ringraziamento a Maurizio Scelli per la disponibilità e la presenza nel territorio quale responsabile del coordinamento delle attività per le emergenze in Abruzzo» ha dichiarato l’assessore Magnacca.