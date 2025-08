Allerta meteo della Protezione civile: rovesci, grandinate, forte vento e attività elettrica

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse N. 25054 DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0037742-02/08/2025 recante:

“DAL POMERIGGIO DI OGGI, SABATO 2 AGOSTO 2025, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SULLE MARCHE, IN PROGRESSIVA ESTENSIONE DALLA MATTINA DI DOMANI AD ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA SETTENTRIONALE.

I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.”

SITUAZIONE: un’ampia saccatura, con minimo posizionato sulla Penisola Scandinava, caratterizza la configurazione sinottica sull’Europa. Oggi, un impulso di aria fredda dall’Europa centrale interesserà l’Italia settentrionale, con fenomeni temporaleschi localmente intensi, e in maniera più isolata parte di quella centrale peninsulare. Domani, lo spostamento dell’elemento perturbato verso est causerà precipitazioni su Nord-Est, Centro e parte del Sud peninsulare. Lunedì, un promontorio riporterà tempo stabile, con residua instabilità solo su medio Adriatico e Sud peninsulare. La ventilazione risulta debole o moderata a prevalente componente occidentale, con rinforzi sulla Sardegna, per divenire domani settentrionale. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione al Nord, domani al Centro e lunedì al Meridione, per poi risalire progressivamente dopo il passaggio perturbato.

Sabato 02 agosto 2025

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Domenica 03 agosto 2025

Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati e fenomeni più persistenti sui settori adriatici.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.