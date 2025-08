Matese Volks Camp – The Southern VW Fest, il Molise accoglie le iconiche Volkswagen d’epoca

Il panorama mozzafiato del Massiccio del Matese accoglierà la seconda edizione del “Matese Volks Camp – The Southern VW Fest”. L’evento, dedicato alle iconiche Volkswagen d’epoca, si terrà dall’8 al 10 agosto 2025 a Campitello Matese nel Comune di San Massimo (CB), ai piedi del Monte Miletto, presso la stazione sciistica. Organizzato da SoulVolks & Unclassics Garage, il festival promette una tre giorni immersiva a 360 gradi, pensata non solo per gli appassionati di Maggiolini, Transporter e altri modelli storici Volkswagen, ma per chiunque voglia scoprire e vivere il meraviglioso patrimonio paesaggistico e culturale del Molise.

“Siamo orgogliosi di presentare questa seconda edizione del Matese Volks Camp – affermano gli organizzatori – la nostra passione per le Volkswagen d’epoca ci ha spinti a creare Soul Volks, un club che è una vera e propria famiglia, unita dall’amore per l’eredità storica e il design iconico di questi veicoli. Questo festival è un’occasione unica per celebrare non solo l’auto, ma lo spirito e la cultura che rappresentano, offrendo ai visitatori un’opportunità di scoperta e condivisione nel cuore del Matese.”

Il Matese Volks Camp offrirà un ricco programma di attività per tutti i gusti: mercatini vintage con ampia selezione di automobilia, ricambi, vinili e oggettistica per collezionisti e curiosi; musica live con oltre dieci concerti tra i quali spiccano Piotta, Mellow Mood e La Terza Classe e numerosi e coinvolgenti dj set per animare le serate; un photo contest dedicato all’evento, street food tipico molisano (un’occasione per gustare le specialità enogastronomiche locali); attività per grandi e piccini come seggiovia, giri a cavallo, escursioni, yoga, quad e molto altro per esplorare la natura incontaminata del Matese. Sarà inoltre disponibile un’area free camping per tutta la durata dell’evento, permettendo ai partecipanti di vivere l’esperienza in piena libertà, immersi nel paesaggio montano.



Inoltre le giornate del Matese Volks Camp saranno utili per fare il punto sulla ormai prossima istituzione del Parco Nazionale del Matese con il convegno previsto sabato 9 agosto alle ore 10:00 negli spazi della Piramide. Il tema principale è “Il Parco Nazionale del Matese: 40 anni dopo la prima proposta di istituzione – stato dell’arte, prospettive, opportunità, informazione”. Un vasto parterre di esponenti delle istituzioni locali e regionali, del mondo della ricerca e della scienza, dell’ambientalismo e del settore agricolo e zootecnico, traccerà gli orizzonti del parco che unirà i territori del Molise e della Campania

Questa seconda edizione punta a consolidare il successo del debutto, con un focus ancora maggiore sulla musica, sulle attività outdoor e un livello artistico ulteriormente elevato, per offrire un’esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti.

Previsto inoltre uno spazio Salute e Benessere con “Corpo Libero” (9 – 10 Agosto), che proporrà trattamenti individuali, mini talk gratuiti e workshop di Qi Gong in natura, non mancheranno le opportunità creative con workshop di “Ceramica e Arte” (8 – 9 Agosto), focalizzati sull’utilizzo del tornio, decorazione e cottura estemporanea, un “Macramé” workshop (8 – 9 – 10 Agosto) per la realizzazione di accessori X Van e camper e un laboratorio di creazione artistica attraverso le Texture (9 – 10 Agosto) con pittura acrilica e materiali organici.



Non perdete l’occasione di partecipare a questo festival unico nel suo genere, dove la passione per le Volkswagen d’epoca si fonde con la bellezza del Matese e la ricchezza della cultura molisana.

Info: www.soulvolks.it