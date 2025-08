Ambulanze senza medici nell’Alto Vastese e tagli ai servizi, la protesta dei sindaci non allineati

Si terrà venerdì 8 agosto, alle ore 11, presso la sala consiliare Comune di Vasto, una conferenza stampa indetta dai sindaci in merito alla carenza di personale medico del servizio di emergenza urgenza dell’Alto e Medio Vastese. A darne notizia alla nostra redazione la sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma, tra i primi promotori dell’iniziativa mediatica finalizzata a fare chiarezza in merito alle carenze del servizio 118 nelle aree interne.

Nonostante le rassicurazioni della Asl e del direttore generale Palmieri, infatti, e qualche sindaco che per “ordini di scuderia” o in ossequio a quella che un tempo si definiva “disciplina di partito” continua a sperticarsi in ringraziamenti all’indirizzo della politica regionale e della direzione aziendale sanitaria, le situazione oggettiva, nei distretti e presidi dell’Alto e Medio Vastese, continua ad essere preoccupante. La carenza di medici sulle ambulanze rappresenta il maggior problema non tanto per i sindaci, ma per l’intera popolazione che potrebbe avere bisogno dell’emergenza urgenza.

A ciò si aggiunge la penuria di medici di medicina generale, che si fa sempre più fatica a reperire per coprire il vasto e spopolato territorio dell’entroterra. Promesse disattese e proclami che non hanno avuto seguito, che ora i sindaci hanno deciso di mettere in piazza, smascherando anche i piccoli giochi di potere che i sedicenti politici pongono in essere anche in materia sanitaria e salvavita.