Salto con la corda e double dutch, Luca Palucci conquista tre medaglie d’argento a Parigi

Castiglione Messer Marino ha un campione nelle specialità di salto con la corda e double dutch. Si tratta del giovanissimo Luca Palucci, originario appunto di Castiglione Messer Marino, che ha partecipato, nei giorni scorsi, ai campionati nazionali di salto con la corda e double dutch che si sono svolti a Parigi, riuscendo nell’impresa sportiva di conquistare ben tre medaglie d’argento in tre discipline differenti in campo nazionale.

Il Double Dutch (letteralmente Doppio olandese) è un gioco derivato dal salto alla corda, in cui però si impiegano due corde che vengono girate in direzioni opposte. La persona o il gruppo di persone che saltano all’interno di queste corde spesso alternano mosse ginniche o di break dance, disegnando così spettacolari coreografie. Prove di resistenza fisica, di abilità e di coordinazione, che hanno visto brillare Luca Palucci, giovanissimo e promettente orgoglio castiglionese in terra di Francia.

Complimenti al giovane campione dalla mamma Dina, dal papà Antonio, dai suoi parenti di Castiglione e dalla redazione dell’Eco.