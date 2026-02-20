“Anni in movimento”, parte il progetto di benessere, socialità e prevenzione dedicato agli anziani

Lunedì 23 febbraio, alle ore 11, nel Centro di Alta Riabilitazione “Paola Pavone” di Salcito si terrà l’inaugurazione del progetto “Anni in movimento”. Promosso insieme al Comune di Salcito, il CONI Molise, l’Auser e Pro Loco Salcitana, questa iniziativa vuole promuovere un percorso di benessere, socialità e prevenzione dedicato agli anziani.

Le attività si svolgeranno nel Centro di riabilitazione e saranno dedicate alle persone anziane al fine di contribuire, insieme agli specialisti presenti nella struttura e nella palestra, a mantenere l’autonomia, rafforzare il corpo, stimolare la mente e, soprattutto, sentirsi parte attiva della comunità.

Un progetto reso possibile grazie alla sinergia tra Istituzioni, professionisti sanitari, mondo dello sport e associazionismo locale: una rete che dimostra quanto la collaborazione possa generare valore reale per il territorio.

Le peculiarità dei percorsi del progetto ‘Anni in movimento’ verranno illustrate nel corso della mattinata.