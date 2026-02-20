La Asl cede a titolo gratuito 24 autoveicoli e ambulanze destinati a fini di pubblica utilità

La Asl Lanciano Vasto Chieti cede a titolo gratuito 24 autoveicoli e ambulanze dichiarati fuori uso. I mezzi vengono messi a disposizione di Croce Rossa, organizzazioni di Protezione civile, istituzioni scolastiche, enti pubblici e associazioni no profit, per essere destinati a esclusive finalità di pubblica utilità.
Le manifestazioni di interesse per l’assegnazione devono essere inviate tramite posta elettronica certificata (Pec) entro le ore 23.59 del 9 marzo 2026.
Tutti i requisiti per partecipare, l’ordine di priorità per l’assegnazione, le condizioni di ritiro e l’elenco esatto dei mezzi disponibili sono dettagliati nell’avviso pubblico integrale.
