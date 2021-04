Anziani non vaccinati e rimandanti a casa, la sindaca Fiore: «Le regole devono essere rispettate»

«Mi sento di dover rassicurare tutti i miei concittadini che ieri si sono recati a Castiglione Messer Marino, previa regolare prenotazione Asl per poter essere vaccinati, che si sono trovati nella spiacevole situazione di non poter usufruire di detto servizio sanitario. Ho avuto modo di sentire la Dirigenza Asl che ha assicurato che recupereranno a brevissimo termine con una data ad hoc in cui poter vaccinare tutti coloro che ieri non hanno potuto essere vaccinati».

La sindaca Claudia Fiore

Così la sindaca di Roccaspinalveti, Claudia Fiore. Nella giornata di ieri si è tenuta la vaccinazione degli anziani di Schiavi di Abruzzo. Secondo il racconto della sindaca la Asl avrebbe convocato anche alcuni residenti a Roccaspinalveti, salvo rimandarli indietro probabilmente perché le dosi di vaccino erano esaurite.

«Non voglio fare nessuna polemica, né screditare alcuno e sono sicura che ci sarà un chiarimento da parte di chi di dovere. – aggiunge il chiusura Claudia Fiore – Va però rilevato che in un paese civile le regole devono essere rispettate. Se un cittadino ha la prenotazione per un determinato giorno, chi non lo ha fatto non deve poter scavalcare gli altri».

Secondo la ricostruzione della sindaca, dunque, diversi anziani di Schiavi sarebbero stati vaccinati senza alcuna prenotazione, lasciando così senza dosi i residenti di Roccaspinalveti invece convocati dalla Asl. Accuse rispetto alle quali la sindaca ha chiesto chiarimenti alla direzione della Asl.

Francesco Bottone