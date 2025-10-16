Anziano disperso, rintracciato dal personale del Soccorso alpino: è in buone condizioni

Trovato verso le 18 e 50, in buone condizioni di salute, in località Sant’Antonio Abate, l’anziano del 1944 di Bojano di cui i familiari non avevano più notizie da questo pomeriggio.

Le ricerche si sono protratte anche con il sopraggiungere del buio e nonostante le condizioni meteo avverse, per il rischio di evoluzione sanitaria.

Sul posto personale tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) anche con unità cinofila da ricerca molecolare, i Carabinieri del Comando Compagnia di Bojano e vigili del fuoco.

L’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.