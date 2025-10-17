Affari Tuoi su Rai1, Angelo conquista il pubblico con la sua simpatia e porta a casa 17mila euro

Agnone ancora una volta protagonista in prima serata su Rai 1. Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera, a rappresentare il Molise è stato Angelo Buoscio, 24 anni, elettricista, che con la sua spontaneità ha conquistato il pubblico e il conduttore Stefano De Martino.

Accompagnato in studio dal cugino Alessio, Angelo ha scherzato fin dall’inizio: «Non ho portato la mia fidanzata Jessica, volevo una guardia del corpo», ha detto tra le risate del pubblico. In sala anche il senatore Antonio Razzi, che ha regalato un momento di leggerezza ballando con Herbert Ballerina dopo l’apertura del pacco da 0 euro.

La partita del giovane agnonese è stata un vero e proprio susseguirsi di colpi di scena. Dopo aver eliminato dal tabellone alcune cifre importanti, Angelo ha resistito alle offerte del Dottore e ha proseguito con determinazione, pronunciando il suo ormai celebre “Macina e andiamo avanti!”.

La scelta decisiva è arrivata con il cambio di pacco, quando ha lasciato il numero 2 per il 4: una mossa vincente che gli ha permesso di evitare lo “zero” e di chiudere la sua avventura con un assegno da 15mila euro che vanno a sommarsi alle 2mila euro vinte ad inizio gioco per aver trovato il pacco abbinato alla Lotteria Italia. Nel suo pacco iniziale, ironia della sorte, c’erano 30mila euro.

Una serata intensa, che ha mostrato il volto genuino e brillante del Molise giovane e intraprendente. Con la sua simpatia e la sua energia, Angelo e Alessio hanno portato sul palco di Affari Tuoi l’orgoglio e la leggerezza della loro terra, uscendo dal gioco da veri vincitori.