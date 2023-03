Api sentinelle: piano di biomonitoraggio in Molise, campioni di miele all’UniMol

Nell’ambito del progetto “Api sentinelle – Piano di Biomonitoraggio del Molise centrale”, finanziato nell’ambito dell’azione 19.2.16 del PSL del Gal Molise verso il 2000, si è svolta, presso l’azienda apistica di Iafigliola Luigi a Mirabello Sannitico, la smielatura del miele proveniente dalle postazioni oggetto del monitoraggio.

Il miele lavorato non sarà commercializzato, per ovvie ragioni, ed al termine delle attività di studio presso il dipartimento di agricoltura, ambiente ed alimenti dell’Università degli Studi del Molise sarà confrontato con gli altri campioni raccolti nei mesi precedenti.

Il laboratorio di smielatura è stata un’ulteriore occasione per scoprire il complesso mondo delle api. L’iniziativa è stata pensata per far conoscere a chiunque la vita delle api, la loro organizzazione e i numerosi prodotti dell’alveare: il miele, la pappa reale, il polline, la propoli, la cera.

Presenti all’iniziativa, oltre al referente scientifico del progetto Prof. Antonio De Cristofaro ed agli studenti del dipartimento di agricoltura, ambiente ed alimenti dell’Università degli Studi del Molise, gli ospiti della Comunità di Riabilitazione Psicosociale Dialogo di Campolieto da anni impegnati in un progetto di apicoltura sociale in collaborazione con Legambiente.

Qui un breve video —> La smielatura dei campioni di miele – YouTube