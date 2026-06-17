Rischio infiltrazioni della camorra negli appalti molisani, interdittiva antimafia per una ditta edile della provincia pentra

Prosegue l’impegno della Prefettura di Isernia nel campo della prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale della provincia. Valorizzando l’importante apporto informativo offerto dal Gruppo Interforze Antimafia, coordinato dalla stessa Prefettura – e composto dai rappresentanti della Questura, dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Direzione Investigativa Antimafia – l’Ufficio Territoriale del Governo, in esito ad una costante attività di monitoraggio, ha adottato un provvedimento interdittivo nei confronti di una società operante nel settore edile, nei cui confronti sono emersi concreti rischi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata di matrice camorristica.

Gli approfonditi accertamenti istruttori hanno evidenziato, nei confronti di una società avente sede legale nel territorio di questa provincia, un insieme organico di elementi di controindicazione tali da far ritenere sussistente ed attuale il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa stessa.

«Il provvedimento adottato– ha dichiarato il Prefetto Montella – è il frutto di un lavoro sinergico e costante tra le diverse articolazioni dello Stato impegnate a presidio dell’ordine pubblico economico. L’azione coordinata delle Forze di Polizia e degli organi investigativi è fondamentale per proteggere il tessuto produttivo della provincia e garantire condizioni di libera e leale concorrenza. La Prefettura continuerà a vigilare e a intervenire, nell’ambito delle proprie competenze, per contrastare ogni tentativo di infiltrazione criminale nell’economia locale».