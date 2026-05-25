Approvato il calendario scolastico: in Abruzzo si torna in aula il 16 settembre

La Giunta Regionale approva il calendario scolastico per il prossimo anno, Santangelo: “In linea con l’anno passato. Si tornerà a scuola il 16 settembre”

La Giunta Regionale ha approvato il calendario per il prossimo anno scolastico: per tutte le scuole di ogni ordine e grado le lezioni riprenderanno mercoledì 16 settembre 2026; come in passato sarà la conclusione a essere differenziata poiché il termine delle lezioni nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado sarà mercoledì 9 giugno 2027, mentre l’attività educativa nella scuola dell’infanzia si concluderà mercoledì 30 giugno 2027.

“Il calendario scolastico del prossimo anno rispecchierà quello dell’anno che si avvia a conclusione. – Commenta l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Santangelo – Dovendo rispettare le 200 giornate scolastiche previste per legge, per assicurare un margine di sicurezza in caso di eventuali sospensioni delle attività dovute a circostanze imprevedibili (consultazioni elettorali o referendarie, eventi climatici, ecc.), le date di avvio e chiusura delle attività didattiche seguiranno lo stesso calendario di questo anno. Alle singole istituzioni scolastiche è lasciato, comunque, un margine di flessibilità, potranno infatti definire adattamenti del calendario regionale, debitamente motivati alla Regione, sulla base delle esigenze specifiche dei propri Piani di Offerta Formativa”.

Tali adattamenti possono riguardare la data di inizio delle attività didattiche, la loro sospensione nel corso dell’anno scolastico, il tutto da compensare, in altri periodi dell’anno scolastico, attraverso congrue modalità e tempi di recupero.