Su monopattini elettrici privi di targa e senza casco, sanzionati. Sequestrata auto senza copertura assicurativa

Nella mattinata odierna, nel quartiere Santa Rita di Lanciano, è stato eseguito un servizio straordinario interforze di controllo del territorio, disposto dal Prefetto della provincia di Chieti, Silvana D'Agostino, nell'ambito delle attività di prevenzione e presidio delle aree…

Nella mattinata odierna, nel quartiere Santa Rita di Lanciano, è stato eseguito un servizio straordinario interforze di controllo del territorio, disposto dal Prefetto della provincia di Chieti, Silvana D’Agostino, nell’ambito delle attività di prevenzione e presidio delle aree cittadine maggiormente interessate, nei mesi scorsi, da episodi di tensione e da situazioni di degrado.

Al servizio hanno preso parte personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’impiego complessivo di 7 equipaggi. Nel corso dell’attività, svolta mediante posti di controllo e ulteriori accertamenti sul territorio, sono state controllate 62 persone, di cui 12 con precedenti, nonché 43 veicoli.

All’esito delle verifiche, sono state contestate tre sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. In particolare, due persone sono state sanzionate perché sorprese a circolare a bordo di monopattini elettrici privi di targa e senza casco. Inoltre, un’autovettura è stata sottoposta a sequestro in quanto risultata priva di copertura assicurativa.

L’attività si inserisce in un più ampio quadro di controlli e di azioni mirate al rafforzamento della sicurezza urbana nel quartiere Santa Rita, già oggetto di specifica attenzione istituzionale a seguito di recenti episodi che hanno richiesto un innalzamento del livello di vigilanza e prevenzione.

Il dispositivo interforze, attuato in raccordo con il Questore della provincia di Chieti, Leonida Marseglia, conferma la massima attenzione riservata al territorio, per assicurare una presenza costante dello Stato e una risposta concreta alle esigenze di legalità espresse dalla cittadinanza.

Le attività di vigilanza e controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni con ulteriori servizi, finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di illegalità diffusa e al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza.