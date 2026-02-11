Il Comune di Frosolone invita tutta la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico “La Cooperativa di Comunità: vantaggi e opportunità”, in programma giovedì 12 febbraio alle ore 18, presso il Locale Ex Municipio, in Piazza Municipio.

L’incontro, realizzato in collaborazione con Legacoop Molise, nasce con l’obiettivo di informare e coinvolgere i cittadini su una concreta opportunità di sviluppo locale: la cooperativa di comunità, uno strumento capace di unire persone, idee e competenze per creare servizi, lavoro e benessere condiviso.

Si tratta di un progetto che l’Amministrazione comunale ha studiato e immaginato sin dai primi giorni del movimento “Obiettivo Comune”, come risposta concreta a una delle sfide più importanti dei piccoli borghi: contrastare lo spopolamento e restituire centralità alle comunità locali.

Durante l’incontro, gli esperti di Legacoop Molise illustreranno cos’è una cooperativa di comunità, come nasce e quali benefici può portare al territorio. Saranno inoltre condivise testimonianze reali, esempi concreti e buone pratiche già avviate in altri contesti, per mostrare come i cittadini possano diventare protagonisti attivi dello sviluppo del proprio paese.

La cooperativa di comunità rappresenta infatti un modello innovativo e inclusivo, capace di valorizzare le risorse locali, creare nuove opportunità occupazionali e rafforzare il senso di appartenenza, mettendo al centro le persone e il territorio.

L’Amministrazione comunale crede fortemente in questo percorso e supporta e promuove l’iniziativa come occasione di ascolto, confronto e crescita collettiva.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Costruire il futuro di Frosolone è una sfida che riguarda tutti.