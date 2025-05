Aree interne, vescovi ricevuti da Mattarella. Uncem: «Alleanza tra Comuni e parrocchie è decisiva»

Uncem ritiene di «grande portata» il recente incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dei Vescovi delle Aree interne. Sono stati ricevuti al Quirinale Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento; Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari; Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio; Mariano Crociata, vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno; Ciro Fanelli, vescovo di Melfi-Rapolla; Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva; Giovanni Massaro, vescovo di Avezzano; Giuseppe Mazzafaro, vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti; Sergio Melillo, vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia.

«Il dialogo tra tutti i livelli istituzionale con i Vescovi e con la Chiesa è per noi molto importante – sottolinea il Presidente Uncem Marco Bussone – Con il Vicepresidente Uncem Vincenzo Luciano stiamo partecipando da tempo ai lavori del Forum dei Vescovi delle Aree interne a Benevento. E ringrazio di questa azione mons. Accrocca. Di certo l’alleanza tra Comuni e parrocchie è decisiva nei nostri paesi, nelle zone montane. Occorre rovesciare la piramide, come detto più volte dal Presidente Mattarella e dal Presidente CEI Zuppi. Abbiamo bisogno di ‘camminare insieme‘, superando frammentazioni, come pure i campanili. Le parrocchie lavorano insieme, come devono farlo i Comuni. Questo è il presente. È il futuro. Ci crediamo per una rigenerazione delle comunità, che passi dai rapporti, dalla fiducia, dall’impegno, dai muri che cadono in favore di nuovi ponti».