Spaccio di sostanze stupefacenti scoperto dalla Polizia, coppia finisce in manette

Nel corso dei servizi di contrasto alla spaccio di stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato una coppia di pescaresi, un 44enne ed una 43enne, trovati nella loro abitazione in possesso di 33 g. di cocaina/crack, 34,3 di hashish e 0,2 g di eroina, oltre ad un bilancino e materiale da confezionamento.

In particolare, nell’ambito della loro attività, i poliziotti della squadra mobile erano sulle tracce di un uomo in passato già arrestato proprio per reati in materia di stupefacenti. Nel corso di un pedinamento, lo hanno notato mentre, a bordo di un monopattino, si incontrava con più persone in circostanze sospette, motivo per cui lo hanno fermato per un controllo e trovato in possesso di due dosi di cocaina. Ritenuto che la sostanza non fosse destinata all’uso personale, il personale della Squadra Mobile ha deciso di effettuare una perquisizione nell’abitazione dell’uomo per controllare se avesse ulteriore narcotico. Così facendo, in casa è stata trovata la compagna del 44enne intenta a confezionare altre dosi di cocaina e crack, oltre al restante materiale sopra menzionato. I due, pertanto, sono stati tratti in arresto.