Arresto a Castiglione: divieto di dimora in Abruzzo e Molise

Convalidato l’arresto dell’uomo di Castiglione Messer Marino trovato in possesso di sostanze stupefacenti e una pistola con relativo munizionamento. L’operazione dei Carabinieri nei giorni scorsi, con l’intervento del nucleo cinofilo di Chieti in ausilio agli uomini della locale stazione. Dopo la convalida dell’arresto, per l’uomo è stato disposto il divieto di dimora nelle regioni Abruzzo e Molise e presentazione alla polizia giudiziaria.

Correlati