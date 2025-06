Auditorium di Isernia trasformato in polo dell’emergenza. Di Lucente: «Il Molise compie un salto di qualità»

Inaugurato il nuovo Polo dell’Emergenza a Isernia. «Un passo fondamentale per rafforzare la rete dei servizi di emergenza del Molise e garantire risposte più rapide, coordinate ed efficaci ai cittadini» commenta il vice presidente della Regione Molise, Andrea Di Lucente.

«Questa mattina, insieme al Presidente Francesco Roberti, abbiamo aperto i locali che ospiteranno il nuovo centro operativo all’interno dell’Auditorium di Isernia: una struttura moderna e strategica, pensata per rispondere alle emergenze con professionalità e tecnologia.

«Al suo interno: la nuova centrale NUE 112, nodo chiave del sistema unico europeo per le emergenze; una sala di back-up gestita dalla Protezione Civile, pronta ad attivarsi in caso di necessità straordinarie; una centrale integrata 112/117, per l’assistenza telefonica e lo smistamento intelligente delle chiamate; la nuova sede del 118 dell’ASREM, trasferita qui per offrire un servizio più efficiente e in un ambiente finalmente adeguato» aggiunge Di Lucente.

Nei prossimi mesi si formerà il personale che andrà a lavorare in questa struttura, in vista dell’entrata in funzione a pieno regime entro ottobre 2025. «Il Molise compie un salto di qualità: oggi mettiamo a disposizione della comunità una struttura all’avanguardia, che unisce innovazione, efficienza e sicurezza. Un investimento concreto nella tutela della salute pubblica» chiude Di Lucente.