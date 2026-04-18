Alla guida con patente revocata, cinquemila euro di sanzione. Multe anche a chi transita su strade transennate

Continua senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio intrapresa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso. I militari dell’Arma continuano a porre particolare attenzione sui territori del Basso Molise, maggiormente colpiti dai fenomeni alluvionali.

Nella serata di ieri è stato dispiegato un dispositivo che ha coinvolto le Compagnie Carabinieri di Larino

e Termoli, supportate da due squadre di intervento operativo dell’8^ Reggimento “Lazio” e dell’11^ Reggimento “Puglia”. Trenta Carabinieri impegnati sul territorio fino alle prime ore dell’alba, dislocati lungo la fascia costiera e nei principali centri urbani interni, con particolare riferimento al confine pugliese.



Il servizio sopra descritto ha perseguito una duplice direttrice operativa. Nella prima fase serale, l’azione è stata orientata alla prevenzione degli eccessi della movida, mediante controlli amministrativi sulla somministrazione di alcolici e il monitoraggio dei flussi veicolari lungo i principali assi viari comunali, con numerosi posti di controllo operati in entrambi i sensi di marcia.

Successivamente, il dispositivo si è concentrato sulla perlustrazione del quadrante extraurbano, in maniera coordinata, andando a saturare tutte le principali vie di comunicazione percorse da soggetti dediti ai reati predatori. In questa fase del servizio, è stata effettuata proposta per il provvedimento del foglio di via obbligatorio nei confronti di soggetto foggiano con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sorpreso alla guida nonostante gli fosse stata revocata la patente di guida, a cui è stata irrogata una sanzione amministrativa di circa 5.000 euro.

L’intensificazione dei controlli e dei pattugliamenti ha permesso altresì di eseguire verificare il

rispetto delle ordinanze sindacali di chiusura stradale emesse sul territorio, attività che ha portato

nel corso della serata alla sanzione di un soggetto intento a transitare su una strada chiusa al traffico

veicolare, nonostante fossero presenti le barriere. Nel corso del servizio sono stati identificate circa

160 persone e controllate 80 autovetture, permettendo a tutta l’utenza cittadina e stradale di poter

trascorrere la serata in sicurezza.

La sinergia posta in essere dalle Compagnie di Larino e Termoli, grazie alla coordinamento

superiore operato del Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso che ha permesso in

questo periodo delicatissimo, non solo sotto gli aspetti preventivi e repressivi, di implementare le

forze in campo con l’arrivo del personale dell’organizzazione mobile dell’Arma dei Carabinieri,

evidenzia il costante impegno dell’istituzione nel preservare la sicurezza pubblica dei cittadini in

ogni circostanza.