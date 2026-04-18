Viabilità secondaria sulle strade di Belmonte, il vicesindaco: «Da lunedì segnaletica stradale provvisoria per Agnone e Castiglione»

Interdetta al traffico la strada interpoderale Crognaleto in agro di Belmonte del Sannio. Si tratta di una bretella secondaria che si innesta sul tratto residuo aperto della "mulattiera" verso Castiglione Messer Marino. Il fondo stradale è molto dissestato…

Interdetta al traffico la strada interpoderale Crognaleto in agro di Belmonte del Sannio. Si tratta di una bretella secondaria che si innesta sul tratto residuo aperto della “mulattiera” verso Castiglione Messer Marino.

Il fondo stradale è molto dissestato e per evitare danni o peggio che qualcuno si possa fare male o perdersi percorrendola, il Comune di Belmonte ha chiuso l’accesso con terra di riporto.

Nella giornata di lunedì sarà apposta la segnaletica provvisoria per raggiungere la ex statale Istonia dalle strade comunali delle frazioni di Belmonte del Sannio.

«Alcune modifiche della viabilità interpoderale sono state necessarie con l’obiettivo primario di garantire la sicurezza degli automobilisti» spiega alla nostra redazione il vicesindaco di Belmonte, Dalio Mastrostefano.