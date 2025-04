Autismo, il dg Palmieri al lavoro per riorganizzare la Neuropsichiatria infantile

Subito una riorganizzazione della Neuropsichiatria Infantile per migliorarne l’efficienza e intervenire in modo significativo sulle liste d’attesa. Un approccio diretto e immediato quello di Mauro Palmieri, che a poche settimane dal suo insediamento alla guida della Asl Lanciano Vasto Chieti ha già istituito un gruppo di lavoro aziendale per rimodulare l’attività e dare risposte più rapide alla domanda sempre più numerosa espressa dagli utenti.

“Nella giornata in cui si fa appello a livello mondiale alla consapevolezza sull’autismo – dice il Direttore generale – mi preme sottolineare come abbia voluto assumere questo impegno fin dal mio arrivo, senza aver ricevuto sollecitazioni in proposito. A livello aziendale possiamo migliorare l’offerta per le prime visite, nonché strutturare i Nuclei Territoriali per l’Autismo in modo da assicurare la presa in carico dei pazienti con autismo di livello 1, così da ottimizzare il budget delle strutture private a beneficio dei pazienti inseriti nei livelli 2 e 3. So bene che il tema della riabilitazione è critico per via del numero di utenti in attesa, ma pur non potendo intervenire sul budget, che com’è noto viene assegnato dalla Regione alle strutture private autorizzate a svolgere prestazioni, è mia intenzione verificare i contratti attivi nella nostra Asl e incontrare i suddetti erogatori al fine di valutare strategie comuni per limitare il disagio e la frustrazione di chi non può essere accolto e finisce in coda. Il gruppo di lavoro, che ringrazio per aver risposto con tempestività alla mia richiesta, presenterà a breve la proposta di riorganizzazione, e sarà mia cura invitare le associazioni per illustrare le azioni previste”.