Autisti, magazzinieri, personale di sala e addetti alle pulizie: recruiting day del Centro per l’impiego

Nuovo appuntamento di recruiting day del Centro per l’impiego di Lanciano. Per martedì 6 maggio dalle ore 9 alle ore 13 presso la sede di via Ovidio 58, il Cpi di Lanciano organizza una giornata dedicata ai colloqui di lavoro per diverse figure professionali. L’evento è organizzato in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e l’agenzia per il lavoro Synergie.

La giornata di reclutamento è diretta alla ricerca di personale di quattro aziende: Marfisi carni, azienda che si occupa della produzione e vendita di prodotti alimentari, in particolari di carni che vengono distribuite anche in centri commerciali; La Chiave dei Trabocchi, hotel a 4 stelle sulla Costa dei Trabocchi, specializzato in matrimoni ed eventi; Geldi, che si occupa di produzione e distribuzione alimentare per ristorazione e privati; Taim srl, azienda che si occupa della produzione di macchinari per l’industria farmaceutica.

Per Marfisi carni i colloqui verteranno per la ricerca di manutentore e impiegato back office; per l’hotel “Chiave dei Trabocchi” personale di sala e addetti alle pulizie; per Geldi personale con qualifiche di autisti, addetti carico e scarico merci, magazzinieri; per Taim, infine, personale con qualifica di disegnatore meccanico, tubista e carpentiere assemblatore. Per partecipare è necessario inviare la propria adesione e il curriculum vitae all’indirizzo: ido.lanciano@regione.abruzzo.it