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Impatto fra due auto, tre persone rimaste ferite. Sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco

Poco dopo le 8 di questa mattina una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta sulla SS87 per un incidente stradale tra due autovetture. Feriti i tre occupanti delle autovetture, la squadra ha momentaneamente chiuso la…

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Poco dopo le 8 di questa mattina una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta sulla SS87 per un incidente stradale tra due autovetture. Feriti i tre occupanti delle autovetture, la squadra ha momentaneamente chiuso la SS87 per la messa in sicurezza dello scenario. Sul posto anche il 118 e i Carabinieri di Bojano.

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