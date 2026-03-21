Impatto fra due auto, tre persone rimaste ferite. Sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco

Poco dopo le 8 di questa mattina una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta sulla SS87 per un incidente stradale tra due autovetture. Feriti i tre occupanti delle autovetture, la squadra ha momentaneamente chiuso la…

Poco dopo le 8 di questa mattina una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta sulla SS87 per un incidente stradale tra due autovetture. Feriti i tre occupanti delle autovetture, la squadra ha momentaneamente chiuso la SS87 per la messa in sicurezza dello scenario. Sul posto anche il 118 e i Carabinieri di Bojano.