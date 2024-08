Nel pomeriggio di oggi una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta sulla SS87 nei pressi del bivio per Busso, per un incendio autovettura. Una famiglia mentre era in viaggio si è accorta del fumo che fuoriusciva dall’auto e si è prontamente fermata chiamando i soccorsi. Sul posto anche i Carabinieri di Baranello e personale Anas.

