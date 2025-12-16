Babbo Natale arriva su una vedetta della Guardia di finanza per i bambini ricoverati al “San Timoteo”

Nella mattinata odierna, un momento di grande gioia e solidarietà ha animato il Reparto di Pediatria dell’Ospedale San Timoteo di Termoli. I militari del Reparto Operativo Aeronavale (R.O.An.) e della dipendente Stazione Navale della Guardia di finanza hanno fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati per portare doni e un messaggio di vicinanza.

I finanzieri di tutto il Molise hanno donato al reparto un carrello medico destinato all’emergenza neonatale ed ai bambini sono stati consegnati piccoli doni, gadget e pandori, mentre il personale ospedaliero femminile è stato omaggiato con stelle di Natale.

L’emozione più grande per i piccoli degenti è arrivata a bordo di una vedetta della Guardia di finanza: per l’occasione, un militare del Corpo ha assunto con gioia le dedizione le sembianze di Babbo Natale, regalando un prezioso momento di spensieratezza e allegria ai bambini ed alle loro famiglie.

Nella circostanza il Comandante del ROAn ha ringraziato il personale medico ed infermieristico per la professionalità e l’amore con cui si prendono cura dei piccoli pazienti, formulando i migliori auguri per le prossime festività.

L’iniziativa è l’espressione della forte vocazione sociale e solidale che anima la Guardia di finanza, sempre pronta a mettere a disposizione il proprio personale e le proprie energie per lo sviluppo di una società equa, giusta e sicura.