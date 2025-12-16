Mercatini, teatro e animazione: Sant’Angelo del Pesco vi aspetta per le ‘Magie di Natale’

Quest’anno, la magia del Natale a Sant’Angelo Del Pesco avrà una nuova casa. Per la prima volta, la passione della Pro Loco e il sostegno del Comune altomolisano daranno vita alla prima edizione dei Mercatini di Natale, un evento pensato per scaldare il cuore del borgo il 20 e 21 dicembre.

Piazza Novembre ’43 si trasformerà in un suggestivo villaggio invernale, con un’area espositiva coperta che ospiterà una selezione di artigiani e produttori locali. Sarà un’occasione per trovare regali unici e assaporare l’autenticità di manufatti realizzati a mano, in un’atmosfera resa ancora più speciale da un ricco programma di intrattenimento.

Il palinsesto degli eventi è stato pensato per stupire un pubblico di tutte le età. Si parte sabato 20 dicembre (ore 16) con la poesia del teatro di strada de “I Guardiani dell’Oca”, che animeranno il mercatino con uno spettacolo itinerante.

Domenica 21 dicembre, sarà la giornata del gran finale: alle ore 16 andrà in scena lo show di illusionismo e comicità “Magie di Natale” (de “I Giullari del 2000”) e, al calar della sera (ore 18), la piazza si illuminerà con la spettacolare parata delle “Farfalle Luminose” de “I Giullari del 2000”, un evento di trampolieri e danzatori luminosi di grande impatto emotivo.

Per i più piccoli, saranno attive per tutto il weekend attrazioni come la postazione per le letterine a Babbo Natale e l’angolo truccabimbi (domenica).

“Abbiamo voluto creare più di un semplice mercato: un’esperienza,” dichiara Martina Rago, referente della Pro Loco. “Ogni dettaglio, dalle decorazioni agli spettacoli, è stato scelto per creare un ricordo, un momento di calore e di comunità. È una scommessa sul nostro territorio e un regalo che vogliamo fare al nostro paese.”

INFORMAZIONI E PROGRAMMA:

Date: Sabato 20 (ore 15-22) e Domenica 21 Dicembre (ore 10-13-15-20)

Luogo: Piazza Novembre ’43, Sant’Angelo Del Pesco

Ingresso: gratuito

Contatti stampa: Martina Rago – cellulare: 327.4526792

Email: prolocosadp@gmail.com.