Gravi violazioni in materia di sicurezza: chiuso un bar nel Chietino, sanzioni per oltre diecimila euro

Nella serata di ieri, i militari della Compagnia Carabinieri di Chieti unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Cinofili hanno svolto un servizio di controllo a largo raggio nei comuni di Chieti, Sambuceto di…

Nella serata di ieri, i militari della Compagnia Carabinieri di Chieti unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Cinofili hanno svolto un servizio di controllo a largo raggio nei comuni di Chieti, Sambuceto di San Giovanni Teatino e Ripa Teatina, finalizzato alla repressione di reati predatori e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’occasione venivano controllati: due esercizi pubblici, 84 persone e 52 veicoli.

Nel corso del controllo effettuato presso un bar sito a Ripa Teatina venivano elevate sanzioni amministrative per l’ammontare di 10.300 euro circa poiché si accertavano gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Contestualmente veniva disposta la chiusura immediata del citato locale.

Altrettanta attenzione è stata posta nell’ambito della circolazione stradale, dove il cane antidroga “Baghera” durante un’ispezione faceva rinvenire nella disponibilità di due giovani ventenni due grammi di Hascisc e due grammi di cocaina, pertanto entrambi venivano segnalati alla locale Prefettura. Infine, si provvedeva a sanzionare due conducenti, di cui uno sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica e l’altro senza patente perché mai conseguita.

I controlli si inseriscono nell’ampio contesto dei servizi disposti per la prevenzione dei reati contro il patrimonio e la mala-movida, al fine di aumentare il livello di sicurezza tra i cittadini.