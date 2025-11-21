Bambini tolti alla famiglia nel bosco, Salvini: «Nei campi rom dove sono la Procura e il Tribunale dei minori?»

«Mi ripropongo, non da ministro, ma da genitore, da padre e da italiano, di seguire direttamente la vicenda di questa famiglia. Trovo vergognoso che lo Stato si occupi delle scelte di vita personali di due genitori che hanno trovato nell’Italia un paese ospitale e che invece gli toglie i bambini».

Così il ministro Matteo Salvini commentando la notizia dell’allontanamento, disposto dal Tribunale, di tre bambini dalla famiglia che ha scelto di vivere in una zona alle periferia di Palmoli, nel Medio Vastese.

«Sono stato nel campo rom di Giugliano alle porte di Napoli la settimana scorsa, con centinaia di bimbi in età scolare e non a scuola, sporchi, senza insegnanti, senza luce gas e acqua e con genitori che in molti casi campano rubando. – chiude Salvini – Lì dove sono gli assistenti sociali? Dov’è la procura, il tribunale dei minori, lo Stato?».