Battaglia per la sanità pubblica senza confini: partecipazione anche dall’Abruzzo

«La battaglia per una sanità pubblica più forte da parte del Sindaco di Isernia Piero Castrataro Sindaco è una battaglia giusta. La richiesta di ascolto che arriva da Isernia è la stessa che parte dall’Abruzzo e in particolare da tanta parte delle aree interne, che ogni giorno ci vede in campo per chiedere al Governo nazionale e regionale di investire sulla sanità pubblica».

Così Daniele Marinelli, segretario del Pd Abruzzo, che ha preso parte alla fiaccolata di Isernia in difesa del servizio sanitario pubblico, contro i tagli ai servizi in particolare nella aree interne dell’Appennino.

«Da segretario regionale del Partito Democratico abruzzese e da amministratore di Castel di Sangro ho partecipato alla fiaccolata di questa sera a Isernia, per garantire pieno sostegno e rafforzare la possibilità di costruire un percorso comune. Grazie a Piero, ai tanti Sindaci, amministratori e cittadini presenti e al segretario del Pd Molise Ovidio Bontempo».

«È stato bello vedere tante persone unite per difendere il diritto alla salute. – ha commentato a caldo il sindaco di Agnone, Daniele Saia – Questa sera alla fiaccolata di Isernia c’erano cittadini e amministratori da tutta la regione, perché non si tratta di salvare solo l’ospedale di Agnone e quello di Isernia, ma di assicurare servizi sanitari efficaci in tutti i Comuni. E domani alla Conferenza dei Sindaci continueremo il nostro lavoro».