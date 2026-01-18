Pestano un coetaneo, identificati e denunciati quattro minori tra i 13 e i 16 anni

Al termine di una delicata attività di indagine, la stazione Carabinieri di Santa Croce di Magliano, coordinata dalla Procura dei Minori di Campobasso, ha deferito in stato di libertà quattro minori italiani, incensurati, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, resisi autori di un pestaggio ai danni di un loro coetaneo.

L’accurata ricostruzione dei fatti e l’immediata interlocuzione tra l’autorità giudiziaria minorile e le forze dell’ordine hanno permesso di procedere alla compiuta identificazione degli autori del reato, nonché a circostanziare la dinamica e le motivazioni da cui è scaturita la vicenda.

L’esito dell’attività di indagine ha altresì permesso ai Carabinieri della Compagnia di Larino di poter richiedere alla competente Questura di Campobasso l’emissione della misura di prevenzione dell’avviso orale nei confronti di tre dei quattro minori deferiti, in quanto maggiori di quattordici anni.

Tale provvedimento, introdotto dal legislatore nel 2023 con il “Decreto Caivano”, allo scopo di contrastare in maniera incisiva il disagio e la criminalità minorile, va ad evidenziare la gravità dell’episodio nonché la pericolosità sociale emersa. L’atto, notificato agli interessati presso la Stazione Carabinieri di Santa Croce di Magliano, avrà efficacia sino al compimento della maggiore età dei soggetti, dettando una serie di prescrizioni e limiti la cui mancata osservanza comporta incisive conseguenze di natura penale.