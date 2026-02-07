Eroina e cocaina: denunciata una persona per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

La Compagnia Carabinieri di Termoli, nell’ambito di mirati servizi di controllo straordinari del territorio predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, ha svolto nella serata di ieri una vasta attività di controllo che ha visto impiegati, oltre al personale dell’Arma territoriale termolese, anche il Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti ed il Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni di Campobasso.

Obiettivo del servizio garantire, soprattutto nelle ore serali, un presidio sul territorio, al fine di prevenire fenomeni di illegalità, attraverso controlli capillari a persone, mezzi ed esercizi pubblici. Nel corso dei servizi, i militari impiegati hanno: denunciato in stato di libertà una persona per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; eseguito due perquisizioni, di cui una personale ed una domiciliare; sottoposto a sequestro 17 gr. di cocaina e 4 gr. di eroina; controllato n. 24 soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari; identificato n. 75 persone; controllato n. 48 autovetture; ritirato n. 2 patenti di guida; elevate n. 13 contravvenzioni al C.d.S. e contestate sanzioni per complessivi euro 14.000 circa; controllati n. 3 esercizi commerciali; • impiegato n. 20 militari e n. 9 automezzi.

Il Comando Compagnia di Termoli partecipa che il servizio di controllo straordinario rappresenta un’azione concreta e visibile dell’impegno dell’Arma sul territorio e che gli stessi proseguiranno con l’obiettivo di prevenire la commissione di reati e mantenere alto il livello di sicurezza percepita, così da garantire tranquillità ed ordine nella comunità.