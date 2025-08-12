Beccato con ottanta grammi di cocaina pronta allo spaccio, domenicano dietro le sbarre

Militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ortona hanno tratto in arresto nella flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un 33enne di nazionalità domenicana, domiciliato da diverso tempo ad Ortona.

A seguito di rapida attività d’indagine culminata con attività di perquisizione domiciliare, i militari rinvenivano nella camera da letto, occultata sotto un cumulo di vestisti, sostanza stupefacente, nella fattispecie cocaina, per un totale di 80 grammi che sulla piazza di spaccio avrebbe fruttato tra i 6.000 e 10.000 euro, sequestrato anche un bilancino di precisione e 500 euro in contanti quale profitto dell’attività illecita.

L’arrestato, già recidivo per il medesimo reato commesso nel 2024 e per il quale fu sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e all’obbligo di dimora in Ortona, su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato tradotto nell’immediatezza presso la Casa Circondariale di Chieti. Dal 10 agosto scorso è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso l’abitazione della madre.