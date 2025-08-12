Ancora morti sulla Trignina, il Prefetto convoca i sindaci al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

La Prefettura di Chieti comunica che per domani 13 agosto, alle ore 10.30, il Prefetto Gaetano Cupello ha convocato una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel corso della quale sarà esaminata, tra l’altro, la tematica relativa alla sicurezza sulla S.S. 650 “Fondo Valle Trigno”, con i Sindaci dei Comuni i cui territori insistono sulla predetta arteria stradale.

Saranno, inoltre, condivise, con i Sindaci dei Comuni costieri, le misure di controllo del territorio, in occasione del fine settimana di Ferragosto.

L’ultimo incidente mortale questa mattina, all’altezza del bivio di San Salvo. Nel sinistro è deceduto un giovane di 31 anni di San Polo Matese e sono rimaste ferite due persone di Bojano.

