Beccato con quattro panetti di hashish, ventitreenne del Chietino finisce in manette

I Carabinieri della Stazione di Francavilla al Mare hanno tratto in arresto in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti un ventitreenne del luogo, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali con obbligo di permanenza domiciliare.

L’attività è scaturita da un controllo effettuato dai militari nei confronti del giovane in orario notturno, durante il quale notavano sin da subito il suo atteggiamento nervoso ed un forte odore di cannabinoidi. Di conseguenza, si procedeva con una perquisizione personale e domiciliare a seguito della quale si rinveniva una cassetta in legno, ben occultata, con all’interno: quattro panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 360 grammi; 6 grammi della medesima sostanza già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e sostanza chimica utilizzata per il “taglio” dello stupefacente.

Tutto il materiale veniva sottoposto a sequestro e la sostanza verrà sottoposta ad accertamenti qualitativi per verificare il valore di THC presente all’interno. La vendita del prodotto, presumibilmente ancora da tagliare, visto il confezionamento ancora in panetti sigillati, avrebbe fatto fruttare illecitamente al predetto almeno 2.000 euro. L’attività si inserisce anche nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sulla fascia costiera, svolti dai Carabinieri del periodo estivo volta a contrastare il fenomeno della “malamovida” che spesso viene incentivata proprio dall’uso di sostanze psicotrope tra i giovani. L’arrestato al termine delle operazioni, veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione a disposizione dell’A.G ed in attesa di convalida da parte del Tribunale di Chieti.