    • Furti durante l’affidamento: i Carabinieri riportano in carcere un pluripregiudicato

    Un 45enne pluripregiudicato, già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti, è tornato in carcere dopo la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova. Il provvedimento è stato disposto dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Pescara, che ha accolto la richiesta avanzata a seguito delle numerose denunce accumulate dall’uomo negli ultimi mesi, soprattutto per furti commessi in abitazioni private e in esercizi commerciali nei comuni di Lanciano e Castel Frentano.

    Le indagini condotte dai militari della Compagnia Carabinieri di Lanciano – Nucleo Operativo e Radiomobile, in collaborazione con quelli della Stazione di Lanciano e Castel Frentano, hanno permesso di identificare il 45enne come autore dei colpi e di documentarne la responsabilità.

    La misura sostitutiva era stata originariamente concessa dal Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, ma le continue violazioni e le nuove imputazioni hanno portato alla revoca immediata del beneficio.

    L’arresto è avvenuto lo scorso 18 agosto, con l’associazione dell’uomo alla Casa Circondariale di Lanciano per l’espiazione della pena.

    Il ritorno in carcere del 45enne rappresenta un segnale importante a tutela della sicurezza dei cittadini grazie all’efficacia del lavoro svolto quotidianamente dai Carabinieri sul territorio, costantemente impegnati nel contrasto ai reati predatori che destano forte allarme sociale.

