Nel segno della tradizione, anche quest’anno i Carabinieri Forestali sono stati in prima linea nell’organizzazione della “Befana della Biodiversità”, una giornata speciale di educazione ambientale e solidarietà.

Più di cento Carabinieri sono stati presenti nei reparti pediatrici di 41 strutture ospedaliere in tutta Italia oltre alle case famiglia, portando con loro un simbolo di natura e speranza rivolto ai bambini ricoverati e al personale sanitario impegnato nelle corsie durante l’Epifania, visitando oltre 1350bambini.

Il personale del Reparto CC Biodiversità di L’Aquila ha consegnato gadgetse materiale didattico-educativo sul tema dell’ambiente, oltre a dolcetti e caramelle a 25 bambini e ragazzi ospitati presso la Casa Famiglia “Il Nido delle Aquile” di Pizzoli (AQ), dove personale specializzato si occupa della loro cura ed educazione. I bambini hanno ricevuto doni ed attenzioni nella speranza che anche la conoscenza e l’amore per la natura li aitino a superare ogni difficoltà della loro vita, condividendo racconti, immagini e sensazioni riguardanti la conoscenza della biodiversità, per consentire un “contatto” virtuale con la natura.

L’obiettivo è stato quello di trasmettere ai bambini la conoscenza e l’amore per la natura, raccontando il mondo straordinario delle 150 Riserve Naturali dello Stato e Foreste Demaniali gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità: habitat eccezionali dove sopravvivono specie animali e vegetali di rara bellezza.

Anche questa Epifania è stata trascorsa all’insegna della solidarietà e dell’amore per l’ambiente.