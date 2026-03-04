Bilancio approvato e nuove iniziative: l’Aido Agnone rilancia la sua mission sul territorio

Non è stata solo un’assemblea formale, ma un momento carico di emozione, memoria e responsabilità condivisa quello vissuto a palazzo Santa Chiara, in occasione dell’incontro annuale del Gruppo Comunale Aido. Un appuntamento che ha saputo unire il bilancio delle attività alla consapevolezza profonda del valore umano che sostiene ogni iniziativa dell’associazione.

L’apertura dei lavori è stata segnata da un intenso momento commemorativo. Il ricordo della vicepresidente Antonietta Mosca, esempio di dedizione e generosità, ha unito i presenti in un sentimento di gratitudine e affetto. Particolarmente toccante anche il pensiero rivolto al piccolo Domenico e alla complessa vicenda del suo trapianto cardiaco, che ha richiamato con forza il valore profondo della donazione degli organi come gesto di responsabilità e concreta speranza di vita.

Nel corso della relazione, la presidente Giovanna Cerimele ha ripercorso le numerose attività svolte nel 2025, un anno che ha visto il gruppo distinguersi per vitalità e partecipazione. Dalla tradizionale distribuzione delle uova di Pasqua all’evento “GelAido”, realizzato in collaborazione con l’azienda Labbate&Mazziotta e impreziosito dalla presenza della presidente regionale Aido Molise, Graziella Vizzarri, fino alle iniziative condivise con l’oratorio francescano e agli incontri culturali come la presentazione del libro “Araldi nel Caos” di Christian Del Pinto.

Significativa anche la partecipazione alla prima Camminata in Rosa dell’Alto Molise e, soprattutto, l’incontro con gli studenti insieme all’associazione “Amici di Blu”, durante il quale la testimonianza dei genitori di Giada Pensierini ha trasformato il dolore in un potente messaggio di solidarietà attraverso la scelta della donazione.

Accanto alle attività pubbliche, spazio anche alla formazione, con la partecipazione ai corsi si Aido e agli aggiornamenti dedicati alla divulgazione nelle scuole: un investimento concreto per garantire un’informazione sempre più corretta, trasparente e consapevole.

Guardando al 2026, il Gruppo rinnova il proprio impegno con entusiasmo, confermando iniziative, collaborazioni e momenti di sensibilizzazione che negli anni hanno rafforzato la presenza dell’associazione sul territorio. E il primo appuntamento è già alle porte: tornano le uova di Pasqua dell’Aido, simbolo di rinascita e speranza, un gesto semplice ma dal grande significato, con cui ancora una volta il Gruppo di Agnone porterà nella comunità un messaggio concreto di vita e solidarietà.