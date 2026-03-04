Autocarro distrutto dalle fiamme sulla sp 42, sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri

Una squadra di Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso è intervenuta, nel pomeriggio, sulla sp 42, territorio comunale di Baranello, per un incendio a danno di un autocarro.

L’autista ha riscontrato difficoltà nell’innestare le marce e ha accostato l’automezzo, che poco dopo è stato avvolto dalle fiamme. Illeso l’uomo alla guida. Il personale dei Vigili del fuoco ha estinto le fiamme che si stavano propagando anche alla vegetazione della vicina scarpata.

Sul posto anche un equipaggio dei Carabinieri. I militari hanno regolato il traffico a senso unico alternato in modo da consentire ai Vigili del fuoco di operare in sicurezza.