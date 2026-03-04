A bordo dell’auto con sei dosi di cocaina e denaro contante, scatta la denuncia

Sostanza stupefacente del tipo cocaina è stata sequestrata dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Avezzano nel corso di un controllo di una vettura intercettata lungo una strada periferica della cittadina marsicana.

Notando l’atteggiamento sospetto del conducente, un 21enne senza alcun apparente legame con il territorio e gravato da pregresse vicende giudiziarie, i Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione che ha portato a rinvenire e sequestrare sei dosi di cocaina e una somma di denaro contante, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio, pari a 300 €.

Il 21enne, deferito in stato di libertà, dovrà difendersi dall’accusa di “detenzione illecita di stupefacente ai fini di spaccio”.