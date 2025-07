Bloccato in quota, escursionista di 65 anni tratto in salvo dall’elicottero del Soccorso alpino

Nella giornata di ieri, il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo è stato attivato dalla Centrale Operativa per prestare soccorso a un escursionista di 65 anni residente a Manoppello in difficoltà lungo la Via dei Laghetti sul Monte Prena, nel massiccio del Gran Sasso d’Italia.

Data la posizione impervia e l’altitudine, è stato prontamente attivato l’elisoccorso con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS. Una volta localizzato l’escursionista all’uscita della via, i tecnici sono stati verricellati sul posto per raggiungerlo in sicurezza.

Dopo una prima valutazione sanitaria, l’escursionista è risultato in stato di forte spossamento, ma non presentava traumi gravi. È stato quindi recuperato e trasportato al campo base, dove ha ricevuto un primo controllo medico. Successivamente è stato trasferito all’ospedale dell’Aquila per ulteriori accertamenti. L’intervento si è concluso con successo grazie alla tempestiva attivazione dei soccorsi.