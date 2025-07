Tiro sportivo: le classifiche del decimo trofeo Fiocchi-Sabatti ospitato a Schiavi di Abruzzo

Si è svolto ieri presso il campo di tiro Auro d’Alba a Schiavi di Abruzzo il 10° trofeo Fiocchi/Sabatti. La Samnium Shooting Club, l’associazione sportiva che ha curato l’evento, ringrazia gli sponsor Fiocchi munizioni e Sabatti armi «per la loro costante presenza e il grande sostegno che ci ha accompagnato in tutti questi anni».

Il responsabile della Fiocchi munizioni con il vicesindaco di Schiavi, Maurizio Pinnella

«Ringraziamo, inoltre, il campo di tiro di Schiavi di Abruzzo, la Tmt academy, tutto lo staff di Gunsweek per la collaborazione e tutti gli appassionati per averci scelto» aggiunge Ugo Pelosi, organizzatore dell’evento. Nel corso della manifestazione sportiva il vicesindaco di Schiavi, Maurizio Pinnella, ha conosciuto e scambiato qualche battuta con i responsabili presenti sul posto delle due aziende Fiocchi e Sabatti. Lo stesso vicesindaco ha sottolineato l’importanza, per zone considerate marginali, di ospitare eventi sportivi di caratura nazionale e addirittura internazionale, manifestazioni che possono rappresentare un utile attrattore turistico.

«Un’altra bella pagina di sport scritta sul campo di tiro Auro d’Alba che ha ospitato la decima edizione del trofeo Fiocchi – Sabatti. Oltre cinquanta tiratori da tutta Italia e anche dalla Grecia, molti dei quali accompagnati dai familiari, che hanno conosciuto Schiavi di Abruzzo, hanno mangiato e dormito in zona; lo sport con armi da fuoco che attrae presenze nelle aree interne dell’Appennino dove «non si fa mai nulla» e «non c’è niente». – commentano dall’asd Auro d’Alba che gestisce l’omonimo campo di tiro a Schiavi di Abruzzo – Stiamo dimostrando con la concretezza incontrovertibile degli eventi sportivi che non è affatto così, visto che si muovono da tutta Italia, da Bolzano alla Sicilia, e anche dall’estero, per venire a sparare e a divertirsi sul campo di tiro di Schiavi di Abruzzo. Auro d’Alba è ormai un nome conosciuto e pare anche piuttosto apprezzato nel settore del tiro sportivo. Siamo sulla buona strada».

Classifica 10° Trofeo Fiocchi/Sabatti!

1. Radici Giordano 100/1 (13,05 cm)

2. Colombo Valerio 100/1 (14 cm)

3. Rossi Luigi 100/1 (14,1 cm)

4. Berardi Pierpaolo 98/5

5. Guerrera Nicola 98/3

6. Corbo Antonio 97/4

7. Iezzi Domenico 97/3

8. Radici Davide 97/2

9. Melone Giuseppe 97/2

10. Mazzone Amedeo 97/1

11. De Thomasis Andrea 96/3

12. Braccia Giovanni 95/3

13. Ricci Lorenzo 94/4

14. Iannelli Giuseppe Rocco 94/3

15. Mele Manlio Carlo 94/3

16. De Lentinis Andrea 94/1

17. Manetta Tullio 94/1

18. Di Domenico Aurelio 94

19. Paraskevas dalla Grecia 93/4

20. Cinotta Marcello 93/1

21. Gerardi Enza 92

22. Menditto Francesco 91/2

23. Giorgio dalla Grecia 91/1

24. Coletta Mauro 90/1

25. Finamore Matteo 90

26. Laterza Alessandro 89/1

27. Di Carlo Corrado 89/1

28. Scalese Enzo 88

29. Berardi Mario 87

30. Pollea Rosario 87

31. Truglia Felice 86

32. Polvere Bruno 85

33. Nicolas dalla Grecia 83/1

34. Forte Mirko 82/1

35. Romolo Gennaro 82/1

36. Consola Alfonso 81/1

37. Di Paola Angelo 81/1

38. Castiello Nicola 80/1

39. Carpinelli Angelo 79/1

40. Bussoli Luca 79/1

41. De Filippis Giovanni 79/1

42. Tessitore Filippo 75

43. Zeffiro Michele 71/1

44. Conte Pietro 67

45. Rongione Valerio 57

46. Trabello Angelo 43/1

47. Di Francesco Salvatore 25

48. Genovese Pasquale 0

49. Bussolotto Gianluca 0

CLASSIFICA GARA SAMNIUM

Categoria Production:

1. Corbo Antonio 100/8 (7,7cm)

2. Manetta Tullio 100/2

3. Guerrera Nicola 98/1

4. Coletta Mauro 97/4

5. Radici Giordano 95/1

6. Fappiano Paolo 94/2

7. Tessitore Filippo 93/3

8. Mazzone Amedeo 92/4

9. Polvere Bruno 91/2

10. Romolo Gennaro 88/1

11. Mele Manlio Carlo 87/1

12. Colombo Valerio 87/1

13. Mancini Antonio 87

14. Stanziano Salvatore 85

15. Radici Davide 84/1

16. Stanziano Luciano 76

17. Ludovico Luca 73

18. Conte Pietro 56/1

19. Pelosi Ugo 55

20. Forte Mirko 42

Categoria Open:

1. Rossi Luigi 99/3

2. Bonfanti Daniele 97/3

3. Paraskevas dalla Grecia 94/3

4. Moliterni Francesco 94/1

5. Beretta Davide 93/1

6. Nicolas dalla Grecia 92/3

7. Fappiano Paolo 84/1

8. Bianchi Marcello 6

Categoria F/TR:

1. Radici Giordano 100/6

2. Menditto Francesco 95/2

3. Di Carlo Corrado 94/1

4. Panza Alberto 93/2

5. Pagani Giorgio 89

6. Truglia Felice 88/2

7. Manetta Tullio 60