Blue tongue: indennizzi per gli allevatori abruzzesi, 300 euro per ogni capo morto

La Regione Abruzzo ha pubblicato in data odierna il bando regionale a favore del settore zootecnico per l’erogazione di indennizzi alle aziende ovicaprine colpite dall’epidemia di blue tongue. Un intervento particolarmente atteso dagli allevatori e dai pastori abruzzesi, duramente colpiti dagli effetti della malattia che ha interessato il patrimonio zootecnico regionale.

Il bando, promosso dall’Assessorato regionale all’Agricoltura, prevede contributi a ristoro dei capi ovicaprini deceduti a causa dell’emergenza sanitaria, con l’obiettivo di sostenere la continuità produttiva delle aziende e mitigare le gravi perdite economiche subite.

«La Regione Abruzzo, pur in un momento difficile – prosegue il vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – mantiene gli impegni presi e conferma di essere al fianco degli allevatori abruzzesi, colpiti duramente dall’emergenza blue tongue, grazie allo stanziamento di 400.000 euro che saranno erogati con un ristoro di 300 euro a capo morto».

Possono partecipare al bando tutte le aziende agricole con sede operativa in Abruzzo che, nel corso del 2025 abbiano subito una perdita di capi a causa dell’epidemia di “Blue Tongue Virus”, certificata dal Servizio Veterinario della ASL di competenza, a partire da oggi 13 gennaio fino alle ore 12 del 30 gennaio, accedendo allo sportello regionale https://rasportello.regione.abruzzo.it/ – sezione “Agricoltura”.

«Il bando rappresenta una risposta concreta e tempestiva alle esigenze del comparto zootecnico – conclude Imprudente – garantendo un indennizzo reale e significativo e confermando l’attenzione della Regione Abruzzo verso un settore strategico per l’economia regionale e la salvaguardia delle aree interne».