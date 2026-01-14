Coppa Italia, appuntamento con la storia per l’Agnonese. Diretta streaming (canale 18) su Telemolise

Il ritorno della semifinale di Coppa Italia regionale tra San Leucio Isernia e Olympia Agnonese sarà trasmesso in diretta sul canale 18 del digitale terrestre di Telemolise a partire dalle ore 14.
Il fischio d’inizio è fissato per le 14. A dirigere l’incontro sarà il signor Esposito della sezione di Termoli.
I padroni di casa, guidati da Marco Palazzo, sono chiamati a ribaltare il risultato dell’andata, che ha visto l’Olympia Agnonese imporsi grazie a una rete di Cardoso.
Per accedere alla finalissima, ai biancocelesti servirà una vittoria con almeno due gol di scarto; in caso di successo con una sola rete di vantaggio si andrà ai tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Con un pareggio o una sconfitta, invece, saranno i granata di Domenico Farrocco a staccare il pass per la finale, dove affronteranno l’US Venafro, vincente (3-2 dts) nell’altra semifinale contro l’Alto Casertano.