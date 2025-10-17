Bomba fatta esplodere sotto l’auto di Sigfrido Ranucci, l’Odg: «Gesto inquietante contro il giornalismo»

Bartoli (OdG): «Inquietante salto di qualità contro giornalismo. Solidarietà e vicinanza a Sigfrido e la sua famiglia».

Il presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti commenta l’inquietante fatto di cronaca: «La bomba fatta esplodere sotto l’auto di Sigfrido Ranucci vicino casa sua rappresenta un inquietante salto di qualità degli attacchi contro il giornalismo d’inchiesta e la libertà di informazione. A lui, alla sua famiglia, alla redazione di Report va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Siamo certi che saranno rafforzate le misure di protezione: c’è una parte delle istituzioni che protegge il giornalismo, mentre un’altra fomenta irresponsabilmente l’odio. C’è un attacco concentrico all’autonomia dei giornalisti e il ritorno delle bombe ci riporta ad anni bui della storia italiana. Dopo gli insulti, le accuse di faziosità, le campagne di diffamazione, le aggressioni in piazza, adesso si alza il tiro: come ai tempi di Cosa Nostra, come ai tempi delle Brigate Rosse. Chi non china la testa viene colpito. Il Consiglio nazionale dell’Ordine intraprenderà ogni azione per denunciare minacce, violenze e intimidazioni e per contrastare questo clima di caccia al giornalismo che rischia di riportarci agli anni più bui della Repubblica».

