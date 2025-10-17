Il giudice Giuseppe Di Lello “Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo”, la proposta di Monaco

Il Consigliere regionale Alessio Monaco, Capogruppo AVS, ha formalizzato la proposta di conferimento dell’onorificenza di “Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo” al magistrato Giuseppe Di Lello Finuoli, originario di Villa Santa Maria (CH).

«Parliamo di una figura di grande valore morale, istituzionale e civile – spiega Monaco – che ha portato prestigio alla nostra regione in contesti nazionali e internazionali».

La proposta si fonda sulla Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 4, che prevede il riconoscimento per gli abruzzesi che si siano distinti nei settori istituzionale, culturale, sociale o internazionale.

Giuseppe Di Lello ha fatto parte del pool antimafia di Palermo, accanto a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. È stato deputato, europarlamentare, senatore per l’Abruzzo e consigliere comunale a Palermo. Una vita spesa nella lotta alla criminalità e per la difesa della legalità.

«Un simbolo autentico della migliore Italia democratica – conclude Monaco – e un abruzzese di cui andare fieri».