Bonus bebè a Castiglione: il «benvenuti» dell’amministrazione ai tredici nati nel 2022

«Ogni bambino che nasce è un segno di speranza e futuro. Rappresenta una gioia non solo per la famiglia, ma anche per ma nostra comunità». E’ la frase dell’amministrazione comunale di Castiglione Messer Marino che ha accompagnato la consegna, nei giorni scorsi, del bonus bebè a diverse famiglie del posto che hanno avuto la fortuna e la gioia di una nascita nel corso del 2022.

E così, con un piccolo gesto di solidarietà e vicinanza del Municipio nei confronti di giovani coppie che hanno avuto dei bambini, l’amministrazione comunale guidata da Silvana Di Palma ha dato il benvenuto nella comunità di Castiglione a Mariano, Soleil, Raissa, Antonio, Mariana, Daniele, Noemi, Loris, Ariel, Francesco, Soraya, Leonardo e Alisia.