‘Borgo dei Borghi 2025’: come votare Agnone online

Anche quest’anno, il viaggio tra i borghi più belli d’Italia porta a scoprire luoghi straordinari, e per il Molise c’è un’unica, splendida rappresentante: Agnone. Un borgo di storia, arte e tradizione, noto per le sue antichissime fonderie di campane, i suggestivi scorci medievali e la sua gastronomia autentica. Ora Agnone ha bisogno dell’aiuto di tutti per conquistare il titolo di ‘Borgo dei Borghi 2025’. Dal 23 marzo al 6 aprile, si può esprimere un voto al giorno (fino a un massimo di 5 volte per utente) sul sito ufficiale www.rai.it/borgodeiborghi. L’operazione è semplice e gratuita, basta accedere con le credenziali RaiPlay o registrarsi in pochi passi. Il vincitore sarà annunciato nella serata speciale del 20 aprile su Rai 3. “Il contributo di tutti noi può fare la differenza – rimarcano dall’Atene del Sannio -. Sosteniamo Agnone e il Molise, votiamo e facciamolo salire sul podio”. #VotaAgnone #BorgoDeiBorghi #MoliseCheIncanta

