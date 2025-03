“Dare un’anima alla politica” per la rigenerazione delle aree interne: don Bignami a Castiglione Messer Marino

“Dare un’anima alla politica” di Don Bruno Bignami, è il volume che sarà presentato giovedì pomeriggio presso l’istituto scolastico di confine e di montagna di Castiglione Messer Marino. Una iniziativa culturale del Comune di Castiglione Messer Marino, per un pomeriggio di studio e riflessione su «un’opera che riflette sul legame tra spiritualità e politica, offrendo spunti di riflessione su un tema di grande attualità».

L’immagine evangelica del lievito, non preoccupato della propria visibilità o grandezza e tuttavia capace di far fermentare la pasta, è il simbolo di una presenza allo stesso tempo serena e ferma, pacifica ed efficace. È così che possiamo pensare, anche oggi, il ruolo dei cristiani in politica. Come il lievi che fermenta la massa. Il libro è diviso in due parti. La prima è fondativa e mostra come il cristianesimo tocca e forma le coscienze. La fraternità ha profonde radici teologiche e si è affermata nel percorso della dottrina sociale della Chiesa. Inoltre, chi si lascia interpellare dal mistero cristiano, e lo celebra con fede, viene trasformato dal dono di Cristo e può offrire con consapevolezza al mondo il dono delle proprie aspirazioni, visioni e competenze. La seconda parte raccoglie alcune testimonianze di vissuto o di pensiero sulla spiritualità in politica. Tina Anselmi, Maria Eletta Martini, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira e David Sassoli, per giungere quindi all’attualità, raccontano, attraverso la loro esperienza in epoche diverse, differenti sfumature del rapporto tra spiritualità cristiana e politica e mostrano di aver trovato nel vangelo una comune ispirazione a prendersi cura del bene comune. L’evento sarà moderato dalla giornalista Gioia Salvatore e vedrà la partecipazione della sindaca Silvana Di Palma, oltre all’autore del libro, Don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza episcopale italiana. L’autore è stato ordinato sacerdote nel 1994 e ha conseguito la laurea in Teologia morale. È presidente della Fondazione “Don Primo Mazzolari” di Bozzolo e postulatore della causa di beatificazione di don Mazzolari.

Nel corso della presentazione sono previsti anche gli interventi di altri relatori: “Le politiche culturali per la rigenerazione delle aree fragili“, a cura di Carlo D’Angelo, ricercatore dell’Università degli Studi del Molise; “Le aree interne e la politica. Le politiche per le aree interne” a cura di Nicholas Tomeo, ricercatore dell’Università degli Studi del Molise e co-fondatore, insieme al professore Rossano Pazzagli, della Scuola dei Piccoli Comuni. L’evento culturale, affatto scontato in un piccolo centro montano, è in programma per giovedì, alle ore 16,45 presso l’aula magna dell’istituto comprensivo scolastico statale di Castiglione Messer Marino.